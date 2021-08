Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Le feuilleton Cristiano Ronaldo prend un nouveau tournant !

Publié le 22 août 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est annoncé sur le départ de la Juventus depuis des semaines, Cristiano Ronaldo serait bel et bien déterminé à l’idée de quitter le Piémont. Mais cela ne s’annonce pas si simple pour l’attaquant âgé de 36 ans.

Arrivé en provenance du Real Madrid lors du mercato estival 2018, Cristiano Ronaldo est annoncé comme étant désireux de quitter la Juventus depuis maintenant plusieurs semaines. À un an de la fin de son contrat, le quintuple lauréat du Ballon d’Or souhaiterait effectivement relever un nouveau challenge, lui qui serait déçu des résultats obtenus par les Bianconeri sur la scène européenne depuis sa venue. De ce fait, l’international portugais a été cité sur les tablettes de plusieurs écuries cet été, du Paris Saint-Germain au Real Madrid en passant par Manchester United, tandis que l’Inter Mimai rêverait de l’accueillir comme le10sport.com vous l’a annoncé. Seulement voilà, malgré ses 36 ans, Cristiano Ronaldo souhaite encore évoluer sur le Vieux Continent et semble prêt à forcer son destin alors que tout indiquait qu’il resterait à la Juventus cette saison.

Cristiano Ronaldo veut partir de la Juventus, mais…