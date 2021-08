Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse confirmation tombe pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 22 août 2021 à 12h15 par A.M.

Bien que Cristiano Ronaldo devrait bel et bien honorer sa dernière année de contrat à la Juventus, l'Inter Miami reste à l'affût pour le quintuple Ballon d'Or.

En fin de contrat en juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo a longtemps été annoncé sur le départ cet été. Son nom a circulé du côté du PSG ou du Real Madrid. Mais le club parisien a attiré Lionel Messi tandis que Carlo Ancelotti ainsi que le Portugais lui-même ont démenti l'hypothèse d'un retour au sein de la Casa Blanca . Par conséquent, le quintuple Ballon d'Or devrait rester à la Juve comme l'a confirmé Massimiliano Allegri : « Il s'est toujours bien entraîné, je ne lis que les rumeurs dans les journaux, il n'y a jamais eu de désir qu'il quitte la Juventus. Il m'a toujours dit qu'il resterait ici. Il est bon de clarifier cela ».

Beckham songe à Cristiano Ronaldo