Foot - Mercato - Manchester City

Mercato : Un énorme coup de tonnerre encore causé par le PSG ?

Publié le 22 août 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, le PSG a fait trembler la planète football. Et cela pourrait encore continuer sous l’impulsion du club de la capitale. Explications.

En 2017, le PSG avait choqué tout le monde en dépensant plus de 400M€ pour recruter Neymar et Kylian Mbappé. Cet été, le club de la capitale en a remis une couche. Et en lâchant seulement 70M€, Leonardo a frappé encore plus fort en accueillant Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Donnarumma et Messi. Avec ce recrutement XXL, le PSG s’impose comme le favori pour la prochaine Ligue des Champions. Et face à cela, les rivaux européens des Parisiens pourraient répondre.

Cristiano Ronaldo pour répondre au PSG ?