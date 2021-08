Foot - Mercato - Juventus

Mercato : PSG, Real Madrid… Cristiano Ronaldo est définitivement fixé !

Publié le 21 août 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a été annoncé dans les viseurs de plusieurs clubs tout au long de l’été, tout indique que Cristiano Ronaldo honorera la dernière année de son contrat à la Juventus.

Arrivé à la Juventus en 2018 en provenance du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a longtemps été annoncé sur le départ du club piémontais tout au long de cette fenêtre estivale des transferts. En effet, l’international portugais serait particulièrement déçu des performances réalisées par les Bianconeri sur la scène européenne depuis son arrivée, chose qui l’aurait poussé à vouloir relever un nouveau challenge pour la fin de sa carrière. En ce sens, Jorge Mendes aurait noué de nombreux contacts tout au long de l’été, notamment avec le Paris Saint-Germain, tandis que le Real Madrid et Manchester United ont également été annoncés sur les rangs par moment. Cependant, tout indique que l’avenir de Cristiano Ronaldo s’écrira finalement à la Juventus cette saison, club avec lequel ile est engagé jusqu’au 30 juin 2022.

Pour Cristiano Ronaldo, ce sera la Juventus !