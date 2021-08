Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur l’intérêt de Leonardo pour Ronaldo !

Publié le 21 août 2021 à 19h10 par Th.B.

Alors que le nom de Cristiano Ronaldo revenait avec insistance avant l’arrivée de Lionel Messi au PSG pour cet été et depuis pour 2022, Leonardo n’aurait jamais réellement songer à attirer celui qui est surnommé CR7 à Paris pour le mercato estival de cette année.

Ces derniers temps, avec la venue surprise de Lionel Messi notamment, les spéculations envoyant Cristiano Ronaldo au PSG ont drastiquement diminuées dans le cadre du mercato estival. Néanmoins, d’après As , la donne ne serait pas la même en marge de l’été 2022, moment où son contrat sera arrivé à expiration à la Juventus et que celui de Kylian Mbappé le sera également si aucune avancée n’était à signaler au niveau des discussions avec le PSG sur une prolongation. De passage en conférence de presse ce samedi, Massimiliano Allegri a fait savoir que pour ce qui est de cet été, Ronaldo ne bougera pas.

Leonardo n’aurait jamais songé à un transfert de Ronaldo cet été !