Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo au coeur d’une bataille entre Doha et Abu Dhabi ?

Publié le 21 août 2021 à 16h10 par Th.B.

Alors que le PSG a été annoncé comme potentielle destination de Cristiano Ronaldo, le quintuple Ballon d’or pourrait finalement atterrir à Manchester City dans le cadre d’une bataille entre les dirigeants parisiens et mancuniens.

Une poignée d’années avant que QSI débarque à Paris afin de devenir propriétaires du PSG, Manchester City est passé sous pavillon émirati. Depuis, une grande rivalité fait rage entre les deux clubs qui sont devenus des noms incontournables du football européen comptabilisant à eux deux une finale chacun des deux dernières éditions de la Ligue des champions. Et alors que Lionel Messi a débarqué au PSG, qui a également mis la main sur Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, Manchester City pourrait revoir leurs plans pour contrer la conquête de l’Europe du PSG grâce… à Cristiano Ronaldo !

Pour répondre au PSG avec Messi, City pourrait recruter Ronaldo !