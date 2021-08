Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cristiano Ronaldo a tout tenté pour revenir…

Publié le 21 août 2021 à 12h30 par T.M.

Ces derniers jours, cela a énormément parlé autour d’un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Alors que les démentis se sont par la suite multipliés, le joueur de la Juventus aurait toutefois entrepris certaines manoeuvres en ce sens en coulisse…

Cela fait maintenant de nombreux mois que l’avenir de Cristiano Ronaldo fait énormément parler. Alors que le Portugais est toujours sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, il pourrait chercher à partir dès cet été. Toutefois, les options sont peu nombreuses. Alors qu’il était question du PSG, le fait que Lionel Messi soit arrivé et que la porte soit fermée pour Kylian Mbappé compliquent les choses. Et si la solution était le Real Madrid ? Dernièrement, en Espagne, on s’est enflammé à propos d’un retour de Cristiano Ronaldo au sein de la Casa Blanca, club qu’il avait quitté en 2018. De l’autre côté des Pyrénées, il a même été annoncé que Carlo Ancelotti avait entamé des contacts avec CR7 pour le faire revenir. Une information démentie par l’entraîneur du Real Madrid en personne : « Cristiano est une légende du Real Madrid et il a tout monde respect et mon affection. Je n’ai jamais envisagé de le recruter ». Dans la foulée, face aux nombreuses rumeurs à son égard, Cristiano Ronaldo a lui aussi fait une grosse mise au point : « Tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis concentré sur mon travail. Moins de paroles et plus d'action, telle est la devise qui me guide depuis le début de ma carrière. Cependant, au vu de tout ce qui a été dit et écrit récemment, je me dois d'exposer ma position. Plus que le manque de respect pour moi en tant qu'homme et en tant que joueur, la manière frivole dont mon avenir est traité dans les médias est irrespectueuse pour tous les clubs impliqués dans ces rumeurs, ainsi que pour leurs joueurs et leur personnel. (…) Je romps mon silence maintenant pour dire que je ne peux pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom ».

Cristiano Ronaldo a sondé le vestiaire !