Mercato - Barcelone : Les vérités du Barça sur le départ avorté de Griezmann !

Publié le 21 août 2021 à 10h30 par La rédaction

Les rumeurs ont été nombreuses concernant l'avenir d'Antoine Griezmann. Le FC Barcelone est revenu sur le sujet, évoquant notamment le possible échange avec Saul Niguez.

Dans la perspective d’une prolongation de Lionel Messi, le FC Barcelone avait comme priorité de se séparer d’Antoine Griezmann pour libérer de la masse salariale. Et l’hypothèse d’un échange avec le milieu de terrain de l’Atletico de Madrid Saúl Niguez a très vite émergé. L’opération était même en bonne voie mais a finalement capoté. Depuis le départ de Messi du Barça, le club catalan ne souhaite plus lâcher le champion du monde français.

Le Barça ne voulait pas de Saúl