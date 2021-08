Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le ton est donné pour l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 21 août 2021 à 13h15 par Th.B.

Alors que le nom de Cristiano Ronaldo est lié au PSG depuis quelque temps, la Juventus voudrait toujours autant se séparer de son attaquant à un de l’expiration de son contrat.

Que ce soit par le biais de son vice-président Pavel Nedved ou de son ancien directeur sportif Fabio Paratici, la position de la Juventus a été claire ces derniers mois : pas de départ de Cristiano Ronaldo qui ne cesse d’être lié au PSG, au Real Madrid et aux deux clubs de Manchester ces derniers temps. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le quintuple Ballon d’or devrait cependant être poussé vers la sortie dans les prochains jours avant que le mercato estival ne clôture ses portes.

La Juventus attendrait que Ronaldo soit transféré !