Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a pris une énorme décision dans le feuilleton Haaland !

Publié le 21 août 2021 à 19h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid a longtemps été annoncé sur les traces d’Erling Haaland, le club de la capitale espagnole aurait tout simplement décidé d’abandonner le dossier.

Auteur d’excellentes performances au Borussia Dortmund depuis son arrivée en janvier 2020, Erling Haaland a logiquement attiré les regards des plus prestigieuses écuries européennes. Parmi celles-ci figure notamment le Real Madrid, qui cherche un homme à même de prendre la succession de Karim Benzema à la pointe de l’attaque des Merengue . Seulement voilà, tandis que le Borussia Dortmund n’a pas ouvert la porte tout au long de l’été, le club présidé par Florentino Pérez pourrait désormais s’être retiré de la course.

Le Real Madrid abadnonne pour Erling Haaland !