Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus met les choses au clair pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 22 août 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo voudrait quitter la Juventus lors de ce mercato estival. Dans cette optique, il aurait demandé à Massimiliano Allegri de le laisser sur le banc ce dimanche face à l'Udinese, en attendant que Jorge Mendes lui trouve un nouveau club. Interrogé sur le sujet, Andrea Pirlo a lâché toutes ses vérités.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 20 mai, Cristiano Ronaldo envisage de quitter la Juventus depuis plusieurs mois. D'ailleurs, ses représentants ont même commencé à sonder le terrain pour lui trouver un nouveau club. Selon les informations de ce dimanche de Fabrizio Romano, CR7 aurait pris la décision définitive de quitter la Juventus cet été. Alors qu'il voudrait changer de club dans les prochains jours, Cristiano Ronaldo aurait demandé à Massimiliano Allegri de ne pas le titulariser contre l'Udinese ce dimanche. Et au coup d'envoi de la rencontre entre les deux formations italiennes, la star portugaise était bien sur le banc des remplaçants. Comme l'a confirmé Nicolo Schira, Cristiano Ronaldo voudrait bel et bien quitter la Juve . D'où sa non-titularisation contre l'Udinese. D'ailleurs, Jorge Mendes s'activerait actuellement pour lui trouver un nouveau point de chute. Toutefois, la Juventus n'est pas prête à laisser filer Cristiano Ronaldo, lui qui est engagé jusqu'au 30 juin 2022. Peu avant le début du match, Pavel Nedved a été interrogé sur l'absence de son numéro 7 dans son 11 ce dimanche. Et le vice-président de la Juve a fait passer un message clair, expliquant clairement que la décision de Max Allegri ne sous entendait pas un départ de Cristiano Ronaldo cet été.

«Cristiano restera un joueur de la Juventus»