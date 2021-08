Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse vente bientôt débloquée pour Longoria ?

Publié le 22 août 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que Boubacar Kamara pourrait rejoindre le Séville FC en cas de départ de Jules Koundé, le cas du second cité pourrait justement bientôt connaitre une avancée.

Après avoir renouvelé son effectif, l’Olympique de Marseille doit vendre en cette fin de fenêtre estivale des transferts. En ce sens, après que Dario Benedetto soit parti à l’Elche CF dans le carde d’un prêt, c’est maintenant Boubacar Kamara qui pourrait s’en aller et rapporter gros au club phocéen. Le défenseur de l’OM est notamment annoncé dans le viseur du Séville FC, qui pourrait le recruter afin de combler un possible départ de Jules Koundé à Chelsea. Et cela pourrait bientôt s’accélérer !

Une offre à venir de Chelsea pour Jules Koundé