Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Andy Delort plombé par Galtier ?

Publié le 22 août 2021 à 22h10 par La rédaction

Si Pablo Longoria garderait un œil sur Andy Delort, l’attaquant de Montpellier se rapprocherait de l’OGC Nice. Christophe Galtier serait très confiant vis à vis de ce dossier.

Alors que l’OM réalise peut-être le mercato le plus ambitieux de l’ère Frank McCourt, Pablo Longoria planche toujours sur quelques dossiers, notamment celui d’un numéro 9. Pour dégraisser l’effectif de Jorge Sampaoli, le président de l’OM a prêté Dario Benedetto à Elche. Et pour le remplacer, Pablo Longoria penserait à Andy Delort. Mais comme révélé par le10sport.com, Nice tient la corde et se prépare même à faire une offre à Montpellier.

Christophe Galtier y croit dur comme fer pour Delort