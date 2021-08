Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un accord trouvé pour Andy Delort ?

Publié le 22 août 2021 à 21h10 par La rédaction mis à jour le 22 août 2021 à 21h11

Intéressé par Andy Delort pour prendre la relève de Dario Benedetto, Pablo Longoria serait dans le dur sur ce dossier, puisque l’attaquant de Montpellier serait déjà d’accord avec l’OGC Nice.

Maintenant que Dario Benedetto est parti, Pablo Longoria doit lui trouver un remplaçant. Pour le moment, Jorge Sampaoli doit toujours faire avec le seul Bamba Dieng en pointe. Et alors qu'Arkadiusz Milik est blessé, une recrue est attendue à ce poste. Une recrue qui pourrait être Andy Delort. L’attaquant de Montpellier souhaiterait quitter l’Hérault et l’OM serait l'un des candidats prêts à l'accueillir. Mais à ce jour, l’OGC Nice mène la danse. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les Aiglons ont prévu de faire une offre pour l’ancien joueur de Caen. Et en attendant, Nice aurait déjà bien travaillé auprès d'Andy Delort.

Andy Delort déjà d’accord avec Nice ?