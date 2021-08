Foot - Mercato - OGC Nice

EXCLU - Mercato : Nice ne lâche pas Fulgini

Publié le 22 août 2021 à 19h55 par Alexis Bernard mis à jour le 22 août 2021 à 19h59

Le Mercato de l’OGC Nice n’est pas terminé. Outre le dossier Delort, les Aiglons continuent d’essayer Fulgini.

Angelo Fulgini va vivre une fin d’été agitée. L’Angevin a du beau monde sur lui et notamment l’OGC Nice, qui n’a pas perdu espoir de le récupérer lors de ce Mercato estival. Selon nos informations, les discussions se poursuivent en coulisse pour tenter de trouver une ligne d’attaque. Angers se montre gourmand pour son milieu de terrain et tient sa ligne de conduite. En plus de Rennes, Nice espère toutefois faire un coup d’ici le 31 août, à l’instar d’Andy Delort, comme révélé par le10sport.com le 30 juin et également ces derniers jours, avec une offensive imminente sur l’Algerien, tenté par le projet niçois.