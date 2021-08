Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour l’opération Delort !

Publié le 22 août 2021 à 14h45 par Th.B.

Alors que l’OM garderait un oeil avisé sur la situation d’Andy Delort, également courtisé par l’OGC Nice comme révélé par le10sport.com, Montpellier aurait déjà mis la main sur le successeur de l’international algérien.

Avec le départ de Dario Benedetto sous la forme d’un prêt à Elche, Pablo Longoria chercherait à mettre la main sur un nouvel attaquant semble avoir activé plusieurs pistes depuis dont celle menant à Andy Delort. D’ailleurs, L’Équipe a récemment assuré que l’option OM plaisait particulièrement à l’attaquant de Montpellier. Le10sport.com vous a néanmoins confié que l’international algérien se dirige vers l’OGC Nice alors qu’il a demandé à ses dirigeants de lui offrir un bon de sortie. Une offensive niçoise est attendue pour boucler cette opération. Et Montpellier serait déjà passé à l’action pour la succession de Delort.

Montpellier aurait déjà un accord avec Germain pour la succession de Delort !