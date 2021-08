Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les planètes s’alignent pour cette grosse vente !

Publié le 21 août 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que Boubacar Kamara est annoncé dans le viseur du Séville FC en cas de départ de Jules Koundé, ce dernier ferait justement toujours l’objet de négociations dans l’optique d’un départ.

En plus de renouveler son effectif, l’OM doit vendre au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Dans cette optique, Boubacar Kamara est annoncé sur le départ et pourrait rapporter gros au club phocéen s’il s’en va. Et un point de chute semble se dessiner pour lui, à savoir le Séville FC en cas de départ de Jules Koundé. Et justement, le départ de l’international français continuerait d’être en négociations.

Ça travaille toujours pour Jules Koundé à Chelsea !