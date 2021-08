Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid évite la guerre avec le PSG pour Mbappé !

Publié le 24 août 2021 à 4h30 par T.M.

Afin de garder toutes ses chances pour avoir Kylian Mbappé, le Real Madrid n’entend en aucun cas froisser le PSG et le Qatar.

Cet été, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Et si l’attaquant du PSG n’arrive pas cet été, ce sera l’été prochain, une fois libre. Mais les Merengue croisent donc les doigts pour que cela arrive avant le 31 août. Toutefois, pour cela, il faudra que le club de la capitale ouvre la porte à un départ de Mbappé. A l’affût, la Casa Blanca attend donc l’ouverture, mais en aucun cas, celle-ci sera provoqué par Florentino Pérez.

« Nous voulons être respectueux »