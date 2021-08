Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible constat sur l'arrivée de Donnarumma...

Publié le 24 août 2021 à 4h15 par A.M.

La concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma devrait faire parler cette saison comme l'explique Dave Appadoo.

Cet été, le PSG s'est donc attaché les services de Gianluigi Donnarumma. Un pari risqué parce que le club de la capitale possède déjà dans ses rangs Keylor Navas qui sort d'une excellente saison dans les buts du club de la capitale. Cependant, la concurrence qui va s'installer entre les deux portiers pourrait bien porter préjudice au PSG comme l'explique le journaliste de France Football Dave Appadoo.

«Dès que Navas fait une intervention, la réalisation fait un gros plan sur Donnarumma»