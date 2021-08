Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant de Pochettino veut partir !

Publié le 23 août 2021 à 15h45 par A.M.

De retour d'un prêt convaincant au RC Lens, Arnaud Kalimuendo souhaiterait quitter le PSG cet été afin de retrouver du temps de jeu.

Très actif cet été, le PSG s'est grandement renforcé avec les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Lionel Messi. Un recrutement qui renforce la concurrence et pousse certains joueurs à se poser des questions sur leur temps de jeu. Notamment dans le secteur offensif. Pablo Sarabia et Julian Draxler sont invités à trouver un nouveau club tandis qu'Arnaud Kalimuendo devrait avoir du mal à s'imposer face à la concurrence.

Kalimuendo est en quête de temps de jeu