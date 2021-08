Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Sarabia passe à l’action pour son avenir !

Publié le 23 août 2021 à 12h45 par T.M.

Alors que cela devrait encore bouger au PSG, notamment dans le sens des départs, Pablo Sarabia pourrait bien être concerné par ces mouvements.

Le 31 août prochain, le mercato estival fermera ses portes. Et pour le moment, Leonardo est loin de ses objectifs en ce qui concerne les départs au PSG. Alors que cela a été très mouvementé dans le sens des arrivées, pour ce qui est du dégraissage, cela n’a pas vraiment été le cas. Mais le mercato n’est donc pas terminé et tout peut encore se passer. Cela vaudrait notamment pour Pablo Sarabia. Plus que jamais relégué au second plan en attaque au PSG, l’Espagnol pourrait profiter de son bel Euro avec la Roja pour obtenir un bon point de chute.

Ça s’active pour Sarabia !

Toujours sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Pablo Sarabia ne devrait toutefois pas disputer cette saison avec le club de la capitale. Mais où ira-t-il ? En coulisse, cela s’agiterait à son sujet. En effet, selon les informations dévoilées par Nicolo Schira, les agents de Sarabia auraient offert le Parisien au FC Séville, son ancien club, ainsi qu’au Milan AC. A voir où cela pourrait aboutir…