Mercato - Chelsea : Kurt Zouma tout proche de la sortie ?

Publié le 23 août 2021 à 13h53 par La rédaction mis à jour le 23 août 2021 à 13h57

Invité à trouver un nouveau point de chute par Chelsea, Kurt Zouma devrait prochainement rebondir à West Ham.