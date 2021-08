Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel club doit rejoindre Cristiano Ronaldo ?

Publié le 23 août 2021 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin, Cristiano Ronaldo aurait demandé à Massimiliano Allegri de ne pas le titulariser ce dimanche face à l'Udinese car il voudrait quitter la Juventus. Mais en cas de départ, quel club doit rejoindre Cristiano Ronaldo ? C'est notre sondage du jour !

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Cristiano Ronaldo se pose des questions quant à son avenir depuis de longues semaines. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité depuis le mois de mai, CR7 envisage de quitter la Juventus lors de ce mercato estival. D'ailleurs, ses représentants auraient même commencé à préparer le terrain en vue d'un possible départ il y a plusieurs mois. Et ce dimanche, Cristiano Ronaldo aurait accéléré les choses pour quitter la Juventus.

Le PSG, le Real Madrid ou Manchester United pour CR7 ?