Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Cristiano Ronaldo !

Publié le 23 août 2021 à 13h45 par A.M.

Malgré les rumeurs qui circulent depuis dimanche concernant le possible départ de Cristiano Ronaldo, la quintuple Ballon d'Or devrait rester à la Juventus.

Longtemps annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo avait visiblement mis fin aux rumeurs et semblait devoir rester à la Juventus. Toutefois, tout a été relancé dimanche avec le choix de Massimiliano Allegri de laisser sa star sur le banc contre l'Udinese. Une situation qui a mis en alerte la presse italienne qui a tout de suite vu un indice sur l'avenir du quintuple Ballon d'Or. L'entraîneur de la Juventus a cependant rapidement mis les choses au clair : « Cristiano Ronaldo ? Il va bien, je lui ai parlé. En pensant au match et à son état, je lui ai dit : "viens sur le banc, on aura besoin de toi en deuxième mi-temps". Il s'est rendu disponible et a fait de bonnes choses. Il a également marqué un but (annulé). Le cri de joie est resté étouffé dans sa gorge, à cause de son hors-jeu de quelques centimètres. »

Cristiano Ronaldo contraint de rester ?