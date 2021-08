Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point d'Allegri sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 22 août 2021 à 22h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Cristiano Ronaldo aurait demandé à Massimiliano Allegri de le placer sur le banc ce dimanche car il aimerait quitter la Juventus dans les prochains jours. Interrogé à l'issue de la rencontre, le coach des Bianconeri a donné sa version des faits.

Ce dimanche, Cristiano Ronaldo a débuté la campagne de la Juventus sur le banc. Selon Fabrizio Romano, CR7 aurait demandé à Massimiliano Allegri de ne pas le titulariser car il aimerait changer de club dans les prochains jours. Peu avant la rencontre de ce dimanche face à l'Udinese, Pavel Nedved a totalement balayé cette information, expliquant clairement que CR7 allait rester à la Juventus. « Sa mise sur le banc ? Nous avons décidé avec Ronaldo. C'est normal. (Cristiano) Ronaldo restera à 100% (...) C'est un choix partagé avec le joueur, il est normal que sa condition ne soit pas au top. L'entraîneur essaie d'aligner les meilleurs joueurs, même Chiellini, qui est champion d'Europe, est resté en dehors : c'est un choix fait pour être compétitif. Cristiano restera un joueur de la Juventus. En revanche, du côté des entrants, nous sommes heureux de ce que nous avons fait » , a expliqué le vice-président de la Juve à DAZN .

Max Allegri a pris la décision pour Ronaldo