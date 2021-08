Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria connait déjà le verdict pour Delort !

Publié le 23 août 2021 à 14h15 par La rédaction

Pour remplacer Dario Benedetto, Pablo Longoria penserait à Andy Delort. Mais à ce jour, Nice aurait un temps d’avance et l’affaire pourrait se boucler très prochainement.

Sur ce mercato estival, Pablo Longoria a déjà offert huit recrues à Jorge Sampaoli. L’OM est en reconstruction et le président marseillais a d’abord ciblé le chantier défensif, notamment l'axe central. A présent, Longoria aimerait attirer un attaquant afin de remplacer Dario Benedetto, parti à Elche. Andy Delort serait l’une des pistes mais Nice tiendrait la corde. Comme révélé par le10sport.com, les Aiglons sont prêts à faire une offre pour l’attaquant de Montpellier.

Andy Delort aurait joué son dernier match avec Montpellier