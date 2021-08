Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça sent le roussi pour ce dossier prioritaire de Longoria…

Publié le 23 août 2021 à 6h30 par Th.B.

En quête du recrutement d’un attaquant sur le marché pour l’effectif de l’OM, Pablo Longoria pourrait essuyer deux échecs avec Andy Delort et Iké Ugbo notamment. Explications.

Cela fait à présent plusieurs semaines que Pablo Longoria attendait un départ au sein de son effectif. Et alors que les dossiers Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara semblaient être les plus chauds, c’est finalement Dario Benedetto qui a fait ses valises pour rejoindre Elche sous la forme d’un prêt d’une saison. Afin de combler le vide laissé par l’international argentin, le président de l’OM songerait à quelques noms en attaque.

Delort et Ugbo échapperaient à Longoria…