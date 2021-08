Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce choix de l'OM qui peut coûter très cher…

Publié le 23 août 2021 à 4h45 par T.M.

L’été dernier, l’OM accueillait Pape Gueye. Toutefois, aujourd’hui, Pablo Longoria pourrait bien s’en mordre les doigts. Explications.

Aujourd’hui à l’OM, Pape Gueye avait posé ses valises sur la Canebière l’été dernier, alors qu’il arrivait au terme de son contrat avec Le Havre. Toutefois, rapidement, une polémique a éclaté suite à ce transfert. En effet, avant de donner son accord à l’OM, Gueye avait déjà signé un contrat avec Watford. Un accord que le joueur de Jorge Sampaoli n’a finalement pas tenu, préférant retourner sa veste pour rejoindre Marseille. Lésés dans cette histoire, les Hornets n’en sont toutefois pas restés là, ayant amené l’affaire devant la justice. Et l’OM pourrait en faire les frais…

« L'OM peut se retrouver avec des interdictions de recrutement »