Mercato - PSG : Bras de fer engagé entre Mbappé et le Qatar !

Publié le 23 août 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré les envies de départ de Kylian Mbappé qui envisage plus que jamais de rejoindre le Real Madrid, le PSG refuse catégoriquement de céder l’attaquant français cet été.

Le 11 août dernier, lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi au PSG, Nasser Al-Khelaïfi n’hésitait pas à mettre un coup de pression public à Kylian Mbappé au sujet de son avenir : « Tout le monde connaît le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant ». Un discours très ferme alors que Mbappé refuse pour l’instant de prolonger son contrat au PSG, et le Qatar n’a toujours pas revu sa position.

Le PSG ne cèdera rien à Mbappé

Le Parisien a en effet indiqué dimanche dans ses colonnes que les hautes instances du PSG depuis le Qatar n’auraient aucunement l’intention de céder dans ce dossier et refusent d’envisager une vente de Kylian Mbappé cet été. De son côté, l’attaquant français souhaite rejoindre le Real Madrid, mais se heurte donc à la volonté de sa direction. Le bras de fer est bien engagé…