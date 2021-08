Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Lionel Messi déjà connu ?

Publié le 23 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Arrivé libre cet été au PSG, Lionel Messi s’est engagé pour deux ans. Mais au terme de cette aventure, l’attaquant argentin aurait de grandes chances de débarquer en MLS…

En plus des arrivées en fanfare de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, le PSG a réussi un coup de légende cet été en attirant gratuitement Lionel Messi, arrivé en fin de contrat avec le FC Barcelone. L’attaquant argentin s’est engagé pour deux ans + une année en option au Parc des Princes, et va donc relever un nouveau challenge de taille avec le PSG. Mais il ne s’agit peut-être pas de son dernier…

Messi en MLS après le PSG ?

Comme l’a révélé le Daily Mirror dimanche, David Beckham, propriétaire de la franchise de l’Inter Miami en MLS, aurait déjà entamé des négociations avec Lionel Messi afin qu’il débarque dans son écurie après son expérience au PSG pour y terminer sa carrière. Il lui faudra néanmoins attendre l’été 2023, au plus tôt, s’il souhaite boucler l’arrivée de Messi.