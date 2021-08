Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid jeté dans le feuilleton Cristiano Ronaldo !

Publié le 23 août 2021 à 18h15 par Th.B.

Alors que Cristiano Ronaldo fait beaucoup parler de lui dans les médias, le feuilleton a pris une tout autre tournure ces dernières heures avec notamment un départ possible d’ici la fin du mercato. Le PSG ne serait cependant pas prêt de l’accueillir et ce, pour une raison bien précise.

Et si Cristiano Ronaldo se lançait un nouveau défi pour la fin de sa carrière ? Le quintuple Ballon d’or est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus, club qu’il a rejoint en 2018, et cultiverait le désir d’aller voir ailleurs comme la presse italienne le souligne ces dernières heures. Malgré l’annonce de Pavel Nedved, vice-président de la Vielle Dame, la Juve ne serait en coulisse pas contre un transfert de Cristiano Ronaldo, dont les émoluments annuels s’élèvent à 30M€. Le PSG est annoncé comme potentielle destination pour l’été 2022, moment où Kylian Mbappé pourrait quitter le club libre de tout contrat. Cependant, quelle destination pour Ronaldo avant la fin du mercato estival ? Les possibilités ne sont pas multiples d’autant plus que son salaire poserait problème.

Un salaire trop élevé pour un transfert de Ronaldo ?