Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 23 août 2021 à 16h15 par G.d.S.S.

Plus vraiment épanoui à la Juventus, Cristiano Ronaldo envisage bel et bien de changer d’air cet été. De bon augure pour le PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé ?

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG semble s’assombrir de jour en jour avec son refus de prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2022, Leonardo pourrait être contraint de se faire une raison avec l’attaquant français. D’ailleurs, ces dernières semaines, il a été question d’un intérêt du PSG pour Cristiano Ronaldo, qui vit une situation similaire à celle de Mbappé du côté de la Juventus.

CR7 veut quitter la Juventus