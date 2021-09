Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les vérités du clan Mariano sur son été agité !

Publié le 3 septembre 2021 à 0h00 par D.M.

Agent de Mariano Diaz, David Aranda est revenu sur son transfert avorté au Rayo Vallecano, mais aussi au FC Valence lors du dernier jour du mercato estival.

A défaut de recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid a réussi à s’offrir Eduardo Camavinga. Dans le sens des départs, Raphaël Varane et Martin Odegaard ont rejoint la Premier League. Ne rentrant plus dans les plans de Carlo Ancelotti, Mariano Diaz était également poussé vers la sortie. Dans le viseur de plusieurs clubs espagnols, l’attaquant était proche d’un départ, mais l’opération a capoté. Son agent est revenu sur son transfert avorté notamment au FC Valence.

L'agent de Mariano met les choses au clair