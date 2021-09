Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est attendu de pied ferme au Real Madrid !

Publié le 2 septembre 2021 à 20h30 par Th.B.

Alors que le PSG devrait perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison libre de tout contrat, une arrivée au Real Madrid est plus que plausible à ce jour. D’ailleurs, Karim Benzema et Raul Albiol l’attendent à la Casa Blanca.

Au terme d’une partie de poker menteur qui s’est étalée sur plusieurs jours entre le Real Madrid et le PSG, Doha est parvenu à conserver Kylian Mbappé qui honorera donc son contrat jusqu’à son terme, soit jusqu’en juin prochain. À moins d’un énorme revirement de situation et d’une vente en janvier prochain pour éviter qu’il ne s’en aille gratuitement. Un scénario cependant peu probable au vu de la réticence du PSG à le céder cet été. Le Real Madrid garderait toujours plus qu’un oeil attentif sur Mbappé et aurait déjà prévu de reprendre les discussions avec son entourage en janvier prochain afin de dessiner les contours de son potentiel futur contrat au Real Madrid. Pour ce qui est de la succession de Mbappé, le PSG mise sur Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier. Néanmoins, en ce qui concerne Haaland, le Real Madrid pourrait également jouer un sale tour au Paris Saint-Germain selon Ok Diario . Pour en revenir au dossier Kylian Mbappé, le champion du monde est appelé à rejoindre la Casa Blanca pour des raisons sportives et marketing. Et ce n’est pas Karim Benzema qui dira le contraire.

« C’est un joueur qui jouera pour le Real Madrid un jour ou l’autre »

« Si cet épisode (ndlr le feuilleton Mbappé) nous a rapproché ? Non parce qu’on se connaissait déjà avant, à l’Euro on a fait connaissance. On s’entend super bien, en dehors et sur le terrain. Après ce sont des choix sportifs » . a dans un premier temps assuré Karim Benzema avant d’entrer dans le vif du sujet au micro de RTL ces dernières heures. « Bien sûr que j’aimerais bien aujourd’hui qu’il soit avec moi à Madrid, mais il faut respecter son club aussi. Il est dans son club. De toute façon, c’est un joueur qui jouera pour le Real Madrid un jour ou l’autre ». Un message très clair donc de la part du numéro 9 du Real Madrid qui n’a pas manqué de rappeler à quel point évoluer à la Casa Blanca est différent du reste du monde du football selon lui. « Je vais le redire mais c’est le meilleur club du monde. Il y a beaucoup de pression, les gens sont à fond sur le foot, c’est un monde différent ». De quoi plaire à Kylian Mbappé qui pourrait en outre devenir la grande attraction de l’effectif merengue s’il venait à signer au contraire du PSG où il y avait déjà Neymar avant cet été et à présent Lionel Messi.

« Besoin de joueurs comme ça en LaLiga après le départ de Cristiano et Messi »