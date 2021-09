Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi a rapidement fait une victime en interne !

Publié le 2 septembre 2021 à 19h10 par A.M.

Coordinateur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi dévoile les coulisses de l'arrivée d'Arnaud Kalimuendo, prêté par le PSG. Et l'arrivée de Lionel Messi a tout changé.

Prêté la saison dernière, Arnaud Kalimuendo a fait une belle saison au RC Lens. Le PSG avait même levé sa contre-option pour le conserver et avait envisagé de l'utiliser dans sa rotation puisque Mauro Icardi est le seul avant-centre de métier. Toutefois, avec l'arrivée de Lionel Messi, tout a changé. En effet, l'attaquant formé au PSG a de nouveau été prêté au RC Lens dans les dernières heures du mercato. Et Florent Ghisolfi, coordinateur sportif du RC Lens, confirme que l'arrivée de Lionel Messi a précipité le départ d'Arnaud Kalimuendo.

«L'évènement déclencheur, ça a été l'arrivée de Messi»