Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un message important après son arrivée !

Publié le 2 septembre 2021 à 17h45 par B.C.

Sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni s’est prononcé sur l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain.

Cet été, le PSG a marqué les esprits en s’attachant les services de Lionel Messi, libre de tout contrat. Destiné à prolonger avec le FC Barcelone, l’attaquant argentin a finalement quitté la Catalogne et a opté pour le club de la capitale, avec lequel il s’est engagé jusqu’en juin 2023, plus une année en option. Un choix qui a beaucoup fait parler dans le monde du football, en particulier en Argentine. Alors que Lionel Messi a rejoint l’Albiceleste dans cette période de trêve internationale, Lionel Scaloni est justement revenu sur ce changement de taille pour le sextuple Ballon d’Or.

« Il est dans l'un des meilleurs clubs d’Europe, ce qui est la chose la plus importante »