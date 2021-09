Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Salaire, primes… L'arrivée de Mbappé au Real Madrid est déjà planifiée

Publié le 2 septembre 2021 à 14h30 par Bernard Colas mis à jour le 2 septembre 2021 à 14h38

Faute d’avoir pu arracher la signature de Kylian Mbappé dans ce mercato estival, le Real Madrid espère désormais récupérer l’attaquant du PSG l’été prochain sans débourser d’indemnité de transfert, malgré l’intention du club parisien de conserver son attaquant. Les Merengue ont d’ailleurs une idée des contours du futur contrat de l’international tricolore.

Après une dernière semaine de mercato pleine de rebondissements, Kylian Mbappé est enfin fixé pour son avenir à court terme. L’international français va bel et bien disputer une cinquième saison au PSG, et ce malgré les offensives du Real Madrid. Florentino Pérez a dégainé deux propositions de 160M€ puis 180M€ bonus compris, et semblait prêt à atteindre la barre symbolique des 200M€ pour le Bondynois, mais les dirigeants du Paris Saint-Germain sont restés inflexibles. Un échec rapidement digéré par le Real Madrid si l’on en croit une source proche du club qui s’est épanchée sur le sujet pour le média espagnol ABC : « Ce qui était clair pour nous, c'est que nous n'allions pas remettre les clés du château. C'était une négociation, ils avaient une offre et il était de leur devoir de répondre. Ils ne l'ont pas fait, nous verrons donc ce qui se passera dans les prochains mois, mais à aucun moment il n'y a eu de nervosité ou de tension. Ce n'était pas une question de vie ou de mort. » L’objectif du Real Madrid est désormais clair, s’attacher gratuitement les services de Kylian Mbappé, engagé avec le PSG jusqu’en juin 2022. Ce mardi, le quotidien Marca révèle dans ses colonnes que les dirigeants merengue resteraient confiants sur l’issue de ce dossier et imaginent que Kylian Mbappé signera en faveur du Real Madrid dès qu’il en aura l’autorisation, à partir du 1er janvier. Florentino Pérez travaillerait d’ailleurs dès maintenant sur l’arrivée prochaine du champion du monde tricolore.

Le Real Madrid dresse sa feuille de route pour Mbappé

D’après les informations d’ ABC , le Real Madrid met actuellement en place son nouveau plan pour boucler la venue de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Florentino Pérez s’était déjà penché sur le futur contrat du joueur ces derniers jours en cas d’accord avec le PSG et devrait ainsi repartir sur les mêmes bases en vue de la saison prochaine. La Casa Blanca prévoyait de recruter sa nouvelle star pour six ans avec un salaire net de 30M€ par saison. Les contours du bail de Kylian Mbappé sont donc connus à en croire le média ibérique, mais la situation contractuelle du natif de Bondy oblige le Real Madrid à revoir sa proposition. Le conseil d’administration merengue comprend en effet qu’une arrivée libre de Kylian Mbappé implique un effort important en matière de rémunération mais également de prime à la signature pour le principal intéressé ainsi que son entourage. Un engagement de six années, soit jusqu'en 2028, resterait d’actualité au sein du club espagnol, tandis qu’une prime globale à la signature à se partager comprise entre 60 et 80M€ serait envisagée pour Kylian Mbappé, son père et agent Wilfried Mbappé, et son avocate Delphine Verheyden. Le salaire du Français n'est pas encore déterminé selon ABC , mais l'idée est qu'il sera supérieur aux 24M€ qu’il perçoit aujourd'hui au PSG. Si ces chiffres venaient à se confirmer, le coût total de l’opération Mbappé serait 60% moins élevé que la somme prévue dans le cadre d'un transfert cet été, une estimation qui permettrait alors au Real Madrid de se montrer actif avec d'autres joueurs importants sur le prochain mercato estival.

Le PSG y croit encore, en vain ?