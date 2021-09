Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un acteur du dossier Mbappé fracasse le Qatar après son départ avorté !

Publié le 2 septembre 2021 à 12h15 par B.C.

Retenu par le PSG malgré l’intérêt du Real Madrid, Kylian Mbappé disputera une cinquième saison sous le maillot rouge et bleu. Une décision du Qatar que certaines personnes ont du mal à accepter.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter gratuitement le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Malgré cette énorme menace, le club de la capitale a décidé de retenir son joueur alors que le Real Madrid était disposé à lâcher entre 180 et 200M€ pour le champion du monde tricolore. Un échec relativisé par une source proche du club, dans des propos relayés par ABC : « C'était une négociation, ils avaient une offre et il était de leur devoir de répondre. Ils ne l'ont pas fait, nous verrons donc ce qui se passera dans les prochains mois, mais à aucun moment il n'y a eu de nervosité ou de tension. Ce n'était pas une question de vie ou de mort. » Mais d'autres parties indirectement impliquées dans la négociation pour le transfert de Kylian Mbappé affichent une position radicalement différente.

« C'est un scandale »