Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez en rupture totale avec l'un de ses buteurs ?

Publié le 2 septembre 2021 à 12h00 par La rédaction

Avec Benzema, Hazard et Vinicius, l’attaque du Real Madrid a fière allure. Tant de joueurs qui ont envoyé Mariano sur la touche…

Le Real Madrid a beaucoup fait parler de lui lors de ce mercato estival. D’abord en tentant de recruter Kylian Mbappé, puis en signant Eduardo Camavinga. Dans le sens des départs, Martin Odegaard et Raphaël Varane ont quitté la Maison-Blanche . Cependant, un joueur semble bien décidé à rester au club même s'il est continuellement poussé vers la sortie : Mariano.

Mariano prêt à aller au clash ?