Mercato - PSG : L’énorme sortie de Karim Benzema sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 2 septembre 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 2 septembre 2021 à 8h18

Alors que Kylian Mbappé évoluera bien au PSG cette saison, Karim Benzema est convaincu du fait que son compatriote sera un joueur du Real Madrid un jour.

À l’issue d’un feuilleton de plusieurs jours, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG cet été malgré son envie de rejoindre le Real Madrid et le désir du club espagnol de le recruter. Désormais, l’attaquant de 22 ans est parti pour honorer la dernière année de son contrat dans la capitale française avant de rejoindre les Merengue dans le cadre d’un transfert libre l’été prochain, à moins d’une prolongation au PSG qui serait une vraie surprise en l’état actuel des choses. Et en attendant, Karim Benzema estime que l’épisode de cet été n’est qu’un rendez-vous manqué tant il est convaincu que Kylian Mbappé évoluera au Real Madrid lors de sa carrière.

« C’est un joueur qui jouera pour le Real Madrid un jour ou l’autre »