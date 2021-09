Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’émotion de Camavinga après son transfert de dernière minute…

Publié le 2 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Finalement transféré au Real Madrid dans la dernière journée du mercato, Eduardo Camavinga s'est fendu d'un message émouvant pour son club formateur, le Stade Rennais.

En fin de contrat en juin prochain avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga a longtemps été annoncé dans le viseur du PSG. Mais c'est finalement vers le Real Madrid que le milieu de terrain français s'est envolé. Incapable de convaincre le PSG de lâcher Kylian Mbappé, le club merengue a décidé de se tourner vers un autre grand talent du football français qui débarque pour environ 35M€. Eduardo Camavinga, qui va connaître son deuxième club en carrière, a tenu à rendre hommage au Stade Rennais où il a été formé.

L'hommage de Camavinga à Rennes