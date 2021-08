Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le message fort de Camavinga après son transfert !

Publié le 1 septembre 2021 à 1h00 par Th.B.

Alors qu’il semblait bien parti pour honorer son contrat jusqu’à son terme au Stade Rennais, Eduardo Camavinga a finalement signé au Real Madrid et réalisé son rêve.

Pourtant courtisé par le PSG et Manchester United pendant de longues semaines, Eduardo Camavinga a finalement fait le choix d’arborer la tunique merengue. Le milieu de terrain de 18 ans, qui disposait d’un contrat courant jusqu’en juin prochain avec le Stade Rennais avait toujours privilégier un départ en Espagne dans l’un des deux gros clubs de Liga, à savoir le Real Madrid ou le FC Barcelone. C’est finalement au club merengue qu’il s’est engagé ce mardi, jour de deadline day du mercato estival après que le transfert de Kylian Mbappé soit tombé à l’eau pour le vice-champion d’Espagne de la dernière édition de la Liga.

« Les rêves deviennent vraiment réalité ».

Comme annoncé ce mardi soir, Eduardo Camavinga est un nouveau joueur du Real Madrid et le sera jusqu’à l’été 2027 s’il va au bout de ses six années de contrat, l’engagement qui a été convenu entre son entourage et l’institution merengue. Sur son compte Twitter , l’international français a publié un message sobre, mais qui en dit long sur son bonheur d’avoir rejoint le club historique qu’est le Real Madrid. « Les rêves deviennent vraiment réalité ». Reste à savoir si Camavinga parviendra à avoir une adaptation éclaire au Real Madrid.