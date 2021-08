Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Pérez, Mbappé est déjà au Real Madrid !

Publié le 31 août 2021 à 20h10 par A.C.

L’échec de cette fin de mercato avec Kylian Mbappé, ne semble pas véritablement inquiéter le Real Madrid.

Si ce n’est pas maintenant, ce sera dans un an. Après des jours bouillants, avec deux offres concrètes d’une valeur de 160 puis de 180M€, le Real Madrid a décidé ce lundi de mettre un terme aux discussions avec le Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Une décision qui ne semble pas contrarier le principal concerné selon RMC Sport , puisque Mbappé aurait accepté de passer cette dernière saison au PSG aux côtés de Neymar et de Lionel Messi. En attendant, le Real Madrid a bouclé l’arrivée d’Eduardo Camavinga ce mardi et semble prêt à attendre sereinement la star du PSG.

Plus qu’une question de temps pour le Real Madrid