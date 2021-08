Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé attend un énorme signal du Qatar !

Publié le 31 août 2021 à 16h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le Real Madrid cet été, mais le PSG aurait dissuadé le club merengue. Malgré tout, le champion du monde français attendrait toujours un feu vert inespéré du Qatar.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Kylian Mbappé refuserait de rempiler avec le PSG car il voudrait à tout prix signer au Real Madrid, et ce, dès cet été. Pour rafler la mise et faire plier Nasser Al-Khelaïfi, Florentino Pérez aurait lancé deux offensives successives ces derniers jours : une première de près de 160M€ et une deuxième aux alentours de 180M€. Malgré tout, ces deux offres n'auraient pas fait plier le PSG. Alors que les clubs ont jusqu'à ce mardi soir 23h59 pour recruter, le Real Madrid se serait retiré des négociations pour Kylian Mbappé et aurait désormais l'intention de le faire signer en 2022. De son côté, le numéro 7 du PSG serait toujours dans l'attente d'une éventuelle ouverture pour rejoindre la Maison-Blanche dès cet été.

«Kylian Mbappé est à Strasbourg et attend ce qui pourrait se passer»