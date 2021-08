Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a pris une énorme décision pour la fin du mercato !

Publié le 31 août 2021 à 14h30 par La rédaction

A quelques heures de la fin du mercato, Joan Laporta planche toujours sur le départ de plusieurs indésirables. Du côté des arrivées, cela ne devrait plus bouger.

Pendant que le Real Madrid et le PSG bataillent pour Kylian Mbappé, le FC Barcelone attend impatiemment la fin de ce mercato au scénario chaotique. La perte de Lionel Messi a redistribué toutes les cartes d’un été qui avait pourtant bien débuté avec quatre recrues, dont trois gratuites. Mais à cette heure-ci, même si les besoins sont toujours grands, Joan Laporta aurait mis un terme au mercato catalan comme l’explique Sport . Avec le départ d’Emerson Royal, le FC Barcelone aurait tenté le coup pour Hector Bellerin mais le joueur d’Arsenal devrait finalement filer au Betis Séville. Le vrai chantier du Barça, c’est en attaque. Même si Martin Braithwaite réalise un début de saison convaincant, Ronald Koeman aurait aimé un renfort supplémentaire. Edinson Cavani et Joao Felix auraient été sondés. Barcelone aurait même demandé à l’Atlético de Madrid de se faire prêter l’attaquant portugais. Deux options qui n’existeraient plus. Sport rapporte que les dirigeants catalans compteraient beaucoup sur le retour d’Ansu Fati qui peut dépanner en pointe, prévu à la mi-septembre. Joan Laporta se donnerait jusqu’au mercato hivernal pour voir si cette option est crédible. Sinon, il se lancera sur une autre piste. En attendant, le président du club culé devrait se concentrer sur les départs.

Des officialisations attendues, des départs incertains