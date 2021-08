Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une improbable opération à 30M€ bouclée par Joan Laporta ?

Publié le 30 août 2021 à 20h00 par La rédaction

Arrivé cet été au FC Barcelone, Emerson Royal pourrait déjà faire ses valises pour permettre au FC Barcelone d'assainir ses finances.

La situation financière inextricable du FC Barcelone provoque bien des remous en interne, et celle-ci pourrait totalement relancer l'avenir d'Emerson Royal, pourtant arrivé cet été ! L’arrière droit brésilien avait été co-acheté par le FC Barcelone et le Betis Séville en 2019, et le club culé a racheté lors de ce mercato les 50% que détenait le club andalou sur le joueur. La transaction aurait coûté environ 9M€ aux Blaugranas.

Vente imminente ?