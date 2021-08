Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar y croit toujours pour Kylian Mbappé !

Publié le 30 août 2021 à 19h30 par A.C.

A Doha, on reste persuadé de pouvoir convaincre Kylian Mbappé d'éconduire les avances du Real Madrid pour rester au Paris Saint-Germain.

Après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, c’est Kylian Mbappé qui rythme ce mercato estival. Selon nos informations, l’attaquant ne souhaite toujours pas prolonger avec le Paris Saint-Germain, qu’il a rejoint en 2017 en provenance de l’AS Monaco. Sa position est simple : soit il respecte son contrat et partira donc en juin 2022, soit le PSG cède aux avances du Real Madrid, qui a présenté non pas une, mais bien deux offres en cette fin de mercato. Si la première, d’une valeur de 160M€, a été sèchement refusée par les Parisiens, la deuxième n’a pas encore été retournée à l’envoyeur, même si elle n'est pas retenue satisfaisante. Elle s’élèverait à 180M€, avec une part fixe de 170M€ et une part de bonus d’une valeur totale de 10M€ et représenterait un véritable record pour un joueur en fin de contrat. A en croire MARCA et Sky Sports , une troisième offre devrait arriver, avec le Paris Saint-Germain qui pourrait finalement céder si le Real Madrid dépasse les 200M€, mais plusieurs sources ont annoncé ces dernières heures que les Madrilènes se seraient carrément retiré des négociations avec le PSG.

L’émir du Qatar veut offrir un nouveau contrat XXL à Mbappé

A Doha, on a toujours l’intention de garder Kylian Mbappé le plus longtemps possible. Nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, que l’émir Al-Thani en personne a poussé pour qu’un nouveau contrat soit proposé à la star française. Cette offre comporte notamment un salaire supérieur aux 25M€ net proposés précédemment, puisque s’il l'accepte Mbappé pourrait devenir le deuxième joueur le mieux payé du Paris Saint-Germain devant Lionel Messi, mais derrière Neymar, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2025.

Mbappé a déjà refusé 80M€ brut par an !