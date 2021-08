Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une troisième offre du Real Madrid pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 30 août 2021 à 18h45 par A.C.

Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain continuent de discuter pour Kylian Mbappé, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois.

On ne parle plus que de lui. Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin prochain, Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger, avec la ferme volonté de quitter le club. Sa destination rêvée n’est pas un secret, puisque l’attaquant français souhaite rejoindre Karim Benzema au Real Madrid, qui a présenté une première, puis une deuxième offre en cette fin de mercato. Cette deuxième offre s'élèverait à un total de 180M€, mais elle ne suffirait pas à convaincre le PSG, qui en attendrait une troisième qu’en Espagne on annonce supérieure à 200M€. En attendant, nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Qatar pousse pour qu’un nouveau contrat soit proposé à Mbappé.

Toujours pas de troisième offre pour Mbappé