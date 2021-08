Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé continue d'entretenir le mystère sur son avenir !

Publié le 30 août 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Arrivé à Clairefontaine ce lundi, Kylian Mbappé reste silencieux au sujet de son avenir si l'on en croit les paroles de Moussa Diaby et d'Aurélien Tchouameni, présents en conférence de presse.

Le feuilleton Kylian Mbappé va s’accélérer dans les prochaines heures. En effet, comme l’indique le presse espagnole ce lundi, le Real Madrid continue de discuter avec le PSG pour tenter de recruter l’attaquant français, grande priorité du président Florentino Perez. La Casa Blanca a lancé les hostilités en transmettant une première offre de 160M€, refusée par les dirigeants parisiens. Le Real Madrid est revenu à la charge avec une proposition de 170M€ + 10M€ de bonus, toujours sur la table du PSG. Quant à Kylian Mbappé, il ne s’est toujours pas exprimé sur sa situation contractuelle. Auteur d’un doublé face au Stade de Reims ce dimanche, le joueur reste silencieux et a pris la direction de Clairefontaine ce lundi afin de préparer les prochains matches de l’équipe de France, qualificatifs pour la prochaine Coupe du monde en 2022.

Mbappé silencieux avec ses coéquipiers de l'équipe de France