Mercato - PSG : Le départ d'un attaquant bouclé par Leonardo !

Publié le 30 août 2021 à 17h45 par La rédaction

Le PSG va prêter son jeune talent Arnaud Kalimuendo au RC Lens, club où il a évolué la saison dernière.

Le PSG a des problèmes de riche en attaque : avec Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Angel Di Maria, Pablo Sarabia, Neymar et bien sûr Lionel Messi, qui s'est engagé pour deux saisons pour un salaire annuel de 25M€ comme révélé par le10sport.com, le club de la capitale ne peut offrir un temps de jeu suffisant à ses jeunes joueurs. Après avoir vu certaines pépites comme Kingsley Coman ou Moussa Diaby exploser à l’étranger, le PSG ne veut pas renouveler l’erreur et compte miser sur des prêts pour lancer ses jeunes talents.

Retour dans le nord pour Kalimuendo

Dans cette pépinière parisienne, on retrouve Arnaud Kalimuendo. Le jeune attaquant avait déjà été prêté au RC Lens la saison passée où il s’était montré plutôt performant avec 7 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. Selon le journaliste Saber Desfarges, l’attaquant de 19 ans serait actuellement en train de s'engager avec le club Sang et Or pour un nouveau prêt. Kalimuendo est encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG.